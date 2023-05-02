Цікаво, що повідомлення про звільнення почали з'являтися у соцмережах ще 27 квітня. Однак, спочатку офіційно окупанти цього не підтверджували. У британській розвідці назвали причину усунення Мізінцева.

Дивіться також Постійні зміни у військовому керівництві Росії погіршили боєздатність її армії: аналіз ISW

В окупантів досі проблеми з логістикою

Мізінцев обіймав "військовий портфель" матеріально-технічного забезпечення у міноборони. Він перебував на посаді лише вісім місяців.

Звільнення Мізінцева не було підтверджено одразу, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми з логістикою залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні. Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі,

– наголосили у розвідці Великої Британії.

Також зауважили, що брак боєприпасів викликає внутрішні розбіжності. Особливо між міноборони Росії та ПВК "Вагнера".

За даними британської розвідки, держава-агресор продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості. Однак, загарбникам досі не вдається задовольнити вимоги воєнного часу. "У той час, як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині", – підсумували в Британії.

Читайте також Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101 і як їм протистояти

Що кажуть в ISW про звільнення Мізінцева

Зауважимо, що Мізінцева замінили на Алєксєя Кузьменкова. Раніше він обіймав посаду заступника глави Росгвардії. Аналітики ISW зазначають, що такі кадрові зміни провели через відчутні проблеми з постачанням окупантів.

Також в Інституті припускають, що відбувається злив окремих чиновників міноборони. Їх намагається усунути опозиційна фракція цього відомства. До речі, американські аналітики переконані, що регулярні зміни у військовому керівництві Росії погіршили боєздатність її армії.