ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина налічує понад 10 штурмових груп. Вони виконують бойове завдання, яке з них ніхто не знімав. Зняти без команди очільника Генштабу Валєрія Гєрасімова його не зможуть. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інтсруктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Як підкреслює Світан, Пригожин справді підсвічує ситуацію, проте це не військове підсвічування, а політичне. Можливо, для певних моментів пов'язаних з подальшими прорахунками, і цієї операції зокрема. Він хоче підстелити собі соломку, щоб було не боляче падати з того олімпу, на якому перебуває.

Війна – це математика: Пригожин потребує 4 тисяч снарядів на добу, а Росія може виробляти 5 тисяч снарядів на добу. Тобто оборонні підприємства агресора мають віддавати увесь добовий запас Пригожину для виконання бойового завдання.

"З менше ніж 4 – 5 тисячами снарядів у Бахмуті неможливо з точки зору захоплення міста. Це мінімальна кількість. Він правильно її запитує", – каже полковник запасу ЗСУ.

Проте усе добове виробництво передати в одну точку з шириною декілька кілометрів, оголивши тисячі кілометровий фронт – ніхто не може. Це проблема нестачі планування прогнозування й постановки завдань, які неможливо виконати. До неї росіяни вже зараз підходять.

Але Бахмут вони однозначно кидати не будуть. Будуть якось викручуватися, додавати туди певну кількість військ. Живою силою зі стрілецькою зброєю будуть виконувати завдання з витіснення українських військ,

– впевнений Світан.

Зараз ми утримуємо одну з останніх ліній оборони – трасу з Костянтинівки в Бахмут. Вона під вогнем нашої артилерії та наших стрілецьких підрозділів.

"Пригожин може лякати, розповідати про якісь дії. Та поки Герасимов не дасть команду на відхід, зупинку, переформатування – прямий наказ від Пригожина навряд чи надійде. Це буде розцінене як зрада, внаслідок такого роду дій всьому угрупуванню Пригожина буде непереливки. Тому нікуди вони не підуть", – переконаний Світан.

Крім того, Пригожин заявив, що до 15 травня може початися рух ЗСУ, і тут він не помилився. Це дійсно може статися, але не раніше 6 – 7 травня, тому що мають закінчитися дощі та просохнути земля.

Наші наступальні дії вже підготовлені нашою розвідкою, нашими партнерами з передачі техніки. Далі враховуються завдання й певні моменти, пов'язані з доставкою нових видів озброєння – далекобійних ракет або літаків,

– відзначив льотчик-інструктор.

Можливо, варто дочекатися літаків і потім продовжувати рух. Наявність сучасних літаків типу F-16 значно зменшить наші втрати під час контрнаступу. Усе залежатиме від рішення Генштабу, головнокомандувача ЗСУ та верховного головнокомандувача.

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