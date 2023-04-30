ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина насчитывает более 10 штурмовых групп. Они выполняют боевую задачу, которую с них никто не снимал. Снять без команды главу Генштаба Валерия Герасимова ее не смогут. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-интсруктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Оставят ли вагнеровцы Бахмут

Как подчеркивает Свитан, Пригожин действительно подсвечивает ситуацию, однако это не военная подсветка, а политическая. Возможно, для определенных моментов связанных с дальнейшими просчетами и этой операции в частности. Он хочет подстелить себе соломку, чтобы было не больно падать с того олимпа, на котором находится.

Война – это математика: Пригожин нуждается в 4 тысячах снарядов в сутки, а Россия может производить 5 тысяч снарядов в сутки. То есть, оборонные предприятия агрессора должны отдавать весь суточный запас Пригожину для выполнения боевого задания.

"С менее чем 4 – 5 тысячами снарядов в Бахмуте невозможно с точки зрения захвата города. Это минимальное количество. Он правильно его запрашивает", – говорит полковник запаса ВСУ.

Однако все суточное производство передать в одну точку с шириной в несколько километров, оголив тысячи километровый фронт – никто не может. Это проблема недостатка в планировании прогнозирования и постановке задач, которые невозможно выполнить. К ней россияне уже сейчас подходят.

Но Бахмут они однозначно бросать не будут. Будут как-то выкручиваться, добавлять туда определенное количество войск. Живой силой со стрелковым оружием будут выполнять задачи по вытеснению украинских войск,

– уверен Свитан.

Сейчас мы удерживаем одну из последних линий обороны – трассу из Константиновки в Бахмут. Она находится под огнем нашей артиллерии и наших стрелковых подразделений.

"Пригожин может пугать, рассказывать о каких-то действиях. Но пока Герасимов не даст команду на уход, остановку, переформатирование – прямой приказ от Пригожина вряд ли поступит. Это будет расценено как предательство, в результате такого рода действий всей группировке Пригожина мало не покажется. Поэтому никуда они не уйдут", – убежден Свитан.

Кроме того, Пригожин заявил, что до 15 мая может начаться движение ВСУ, и здесь он не ошибся. Это действительно может произойти, но не раньше 6 – 7 мая, потому что должны закончиться дожди и просохнуть земля.

Наши наступательные действия уже подготовлены нашей разведкой, партнерами по передаче техники. Далее учитываются задачи и определенные моменты, связанные с доставкой новых видов вооружения – дальнобойных ракет или самолетов,

– отметил летчик-инструктор.

Возможно, следует дождаться самолетов и затем продолжать движение. Наличие современных самолетов типа F-16 значительно снизит наши потери во время контрнаступления. Все зависит от решения Генштаба, главнокомандующего ВСУ и верховного главнокомандующего.

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Какова цель Пригожина