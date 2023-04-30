"Повар" Путина пригрозил вывести вагнеровцев из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов В ISW объяснили цель таких заявлений.

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Пригожин боится контрнаступления ВСУ

В интервью прокремлевскому милблогеру Пригожин заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" будут продолжать воевать в Бахмуте, но им предстоит "организованно отойти или остаться и умереть", если ситуация немедленно не улучшится. Также он добавил, что вагнеровцам нужно около 80 000 снарядов в день — предварительный объем снарядов до очевидных усилий вражеского минобороны снизить влияние "Вагнера".

Пригожин пожаловался, что наемники получают только 800 из 4000 снарядов в день, которые сейчас спрашиваю. Также он утверждал, что ЧВК с "мясником" Суровикиным был разработан план якобы "перетирания" украинских войск в Бахмуте.

Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично аффилировать Суровикина, поскольку приверженность Путина отходит от сети начальника Генштаба российского генерала армии Герасимова. Пригожин, вероятно, пытается восстановить доступ к большему количеству боеприпасов, поскольку Путин снова производит перестановки в российском военном руководстве таким образом, что может быть в пользу Пригожина,

– отметили в ISW.

Также аналитики отметили, что главарь вагнеровцев продолжил попытки убедить Кремль перейти к обороне на Востоке Украины. Пригожин заявил, что украинское контрнаступление может состояться до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак.

Угроза Пригожина уйти из Бахмута также может свидетельствовать о том, что Пригожин опасается, что российские позиции в тылу Бахмута уязвимы для контратак,

– подчеркнули аналитики.

Обратите внимание! В интервью Пригожин заявлял, если минобороны не решит проблему нехватки боеприпасов до 28 апреля, то вагнеровцы якобы покинут Бахмут. Так что дедлайн уже вышел. Кстати, недавно главарь боевиков пожаловался, что ЧВК "Вагнера" заканчивается и вскоре перестанет существовать.