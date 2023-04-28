Об этом глава "вагнеровцев" заявил в интервью пропагандистским СМИ, информирует 24 Канал.

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ЧВК "Вагнера" заканчивается и через некоторое время перестанет существовать,

– заявил Пригожин.

Пропагандисты уточнили его заявление, но Пригожин подчеркнул, что он может повторить его еще раз. Также он отметил, что у окупантов есть недостаток боеприпасов.

Пригожин сказал, что ЧВК "Вагнера" прекратит существование: видео

Предыдущее заявление Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не сомневается, что России следует поставить точку в войне против Украины. По его мнению, нужно объявить, что удалось добиться всех результатов, которые Россия планировала. Хотя о каких результатах говорится – непонятно, поскольку тысячи "вагнеровцев" больше года топчутся на Бахмутском направлении и имеют безумные потери.

Однако Пригожин не предлагает покинуть временно оккупированные территории Украины. А наоборот – "намертво там закрепиться". Хотя Пригожин уже паникует из-за начала контрнаступательных действий на фоне проблем вагнеровцев в Бахмуте. В частности, оккупанты испытывают трудности с флангами. Они были вынуждены часть своих сил и средств передислоцировать с флангов в сам город, чтобы усилить там штурмовые действия.