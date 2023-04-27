Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, в рядах ЧВК "Вагнера" находилось около 50 тысяч наемников. Большинство из них уже уничтожены.

К теме Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ПВК "Вагнера"

Какие потери у ЧВК "Вагнера"

Как отметила Романова, только около 5 тысяч вагнеровцев вернулись на свободу в Россию. В основном это ампутанты без рук или ног. Что любопытно, наемников с другими ранениями практически нет.

Не видела среди вагнеровцев ослепших, контуженных или парализованных, которые не могут передвигаться. Таких раненых нет и не будет. Их добивали,

– отметила Романова.

Романова рассказала о приблизительных потерях ЧВК "Вагнера": смотрите видео

По ее данным, сейчас около 10 тысяч вагнеровцев воюют на Бахмутском направлении. Также где-то 1 – 2 тысячи оккупантов из этого ЧВК находятся в плену. А еще около 100 – 200 человек успешно бежали в Россию.

Поэтому, судя по всему, ЧВК "Вагнера" понесла катастрофические потери на войне в Украине. На "концерт Кобзона" уже отправились около 30 тысяч наемников.

Пригожин предлагал остановить войну