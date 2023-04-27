Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, в лавах ПВК "Вагнера" перебувало близько 50 тисяч найманців. Більшість з них вже знищена.
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Які втрати у ПВК "Вагнера"
Як наголосила Романова, лише близько 5 тисяч вагнерівців повернулися на волю в Росію. Переважно це ампутанти без рук або ніг. Що цікаво, найманців з іншими пораненнями практично немає.
Не бачила серед вагнерівців осліплих, контужених чи паралізованих, які не можуть пересуватися. Таких поранених нема і не буде. Їх добивали,
– зазначила Романова.
Романова розповіла про приблизні втрати ПВК "Вагнера": дивіться відео
За її даними, зараз близько 10 тисяч вагнерівців воюють на Бахмутському напрямку. Також десь 1 – 2 тисячі окупантів з цього ПВК перебувають в полоні. А ще близько 100 – 200 людей успішно втекли в Росію.
Тому, судячи з усього, ПВК "Вагнера" зазнала катастрофічних втрат на війні в Україні. На "концерт Кобзона" вже відправилися близько 30 тисяч найманців.
Пригожин пропонував зупинити війну
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вважає, що Росії пора поставити крапку у війні проти України. На його думку, було б непогано оголосити, що вдалося досягнути усіх результатів, які Росія планувала.
- Однак він не пропонує покинути тимчасово окуповані території України. А навпаки – "намертво там закріпитися".
- Натомість Україна активно готується до контрнаступу. Однак, як наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, інформація про час та місце цієї операції є закритою.