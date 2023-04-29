У розвідці Міноборони заявили, що масована атака Росії проти України 28 квітня може свідчити про зміну підходу окупантів до ракетних ударів, порівняно з зимою.

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Росіяни, ймовірно, намагалися поцілити у резервні підрозділи чи озброєння

У розвідці нагадали, що атака 28 квітня була першим масованим ударом Росії з 9 березня. Аналітики допускають, що росіяни намагалися поцілити у резервні підрозділи чи озброєння.

Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу у тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що Росія намагалася поцілити у резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні,

– зазначають аналітики розвідки.

Водночас у Міноборони Британії додали, що Росія вочевидь неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, як загибель цивільного населення.

Що відомо про масовану атаку 28 квітня