Глава МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону розповів про наслідки обстрілу Умані станом на 09:25. За його словами, відомо про 7 загиблих, серед яких дитина, пише 24 Канал.

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В Умані внаслідок обстрілу загинуло 7 людей

Радниця керівника Офісу Президента Дар'я Зарівна теж повідомила, що внаслідок атаки по Умані загинула дитина. Вона опублікувала відповідну світлину.

Повідомляється, що дитині було 3 – 4 роки, однак інформація про вік потребує уточнення.



В Умані росіяни вбили маленьку дитину / Фото Дар'я Зарівна

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати 16 людей. З них дев'ятеро перебувають у лікарні. Одна людна, як повідомив очільник МВС, у вкрай важкому стані.

Клименко уточнив, що в першому під'їзді, що на вулиці Комарова, попередньо було зареєстровано 109 осіб. Мовиться про тих людей, які офіційно там проживали. Унаслідок обстрілу в цьому під'їзді знищено 27 квартир з 46.