В разведке Минобороны заявили, что массированная атака России против Украины 28 апреля может свидетельствовать об изменении подхода оккупантов к ракетным ударам по сравнению с зимой.
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Россияне, вероятно, пытались попасть в резервные подразделения или вооружение
В разведке напомнили, что атака 28 апреля была первым массированным ударом России с 9 марта. Аналитики допускают, что россияне пытались попасть в резервные подразделения или вооружение.
Эти атаки позволяют предполагать изменение подхода о том, как Россия использует удары на дальние расстояния. В этой волне было меньше ракет, чем в зимние атаки, и она вряд ли была направлена против украинской энергетической инфраструктуры. Есть реалистичная вероятность, что Россия пыталась попасть в резервные подразделения или вооружение, которое недавно передали Украине,
– отмечают аналитики разведки.
В то же время в Минобороны Британии добавили, что Россия явно неэффективно определяет цели и ставит потенциальную военную выгоду выше возможных побочных последствий атаки, как гибель гражданского населения.
Что известно о массированной атаке 28 апреля
- Ранним утром 28 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 23 крылатых ракеты Х-101 и Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95.
- Силы ПВО Украины уничтожили 21 ракету, еще две ракеты попали по Умани. Россияне разрушили жилой дом в Умани, в результате чего по состоянию на утро 29 апреля известно о гибели 23 человек. Жертвами атаки россиян стали по меньшей мере пятеро деток.
- В Днепре во время российских обстрелов погибли женщина и трехлетний ребенок. В городе Украинка в Киевской области в результате падения обломков ракеты на жилой многоэтажный дом пострадал ребенок.