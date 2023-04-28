Украинские силы ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
К теме Удар по многоэтажке Умани и взрывы в Киеве: что известно о ночной атаке оккупантов
Цели уничтожили в зонах ответственности воздушного командования "Центр", "Восток" и "Юг".
Уничтоженные ракеты / Инфографика Воздушных сил
Кстати, 11 ракет и 2 беспилотника сбиты в районе воздушного пространства Киева. В КГВА сообщали, что в результате падения обломков в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.
В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты 2 крылатые ракеты типа "Х-101/Х-555".
Военные ВК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет.
Что известно о ночной атаке
- Воздушная тревога была объявлена с 4 утра по всей Украине. Взрывы звучали в Киеве, в Днепре и Черкасской области.
- Утром сообщили, что россияне попали в многоэтажку в Умани. Погибли 3 человека, по меньшей мере 5 – пострадали. На месте работают медики и спасатели.
- Кроме того, в результате атаки по Днепру погибла молодая женщина и 3-летний ребенок.