О жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани сообщил глава Черкасской ОВА, пишет 24 Канал.
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4 погибших и 17 пострадавших
Игорь Табурец рассказал, что по состоянию на 07:17 на месте российского удара продолжается спасательная операция. К сожалению, от действий оккупантов снова погибли мирные украинцы.
По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек,
– отметил глава ОВА.
Также он рассказал, что еще восемь человек получили травмы. Заметим, ранее Табурец сообщал о пяти пострадавших.
В полиции подтвердили, что по состоянию на 7:00 три человека погибли, еще восемь получили ранения. Правоохранители рассказали, что следственно-оперативные группы и криминалисты уже фиксируют очередное военное преступление России против гражданских и документируют последствия ракетного удара.
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