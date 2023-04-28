О жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани сообщил глава Черкасской ОВА, пишет 24 Канал.

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4 погибших и 17 пострадавших

Игорь Табурец рассказал, что по состоянию на 07:17 на месте российского удара продолжается спасательная операция. К сожалению, от действий оккупантов снова погибли мирные украинцы.

По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек,

– отметил глава ОВА.

Также он рассказал, что еще восемь человек получили травмы. Заметим, ранее Табурец сообщал о пяти пострадавших.

В полиции подтвердили, что по состоянию на 7:00 три человека погибли, еще восемь получили ранения. Правоохранители рассказали, что следственно-оперативные группы и криминалисты уже фиксируют очередное военное преступление России против гражданских и документируют последствия ракетного удара.

08:40 В МВД сообщили, что по состоянию на 08:30 в Умани количество жертв возросло до четырех. Троих извлекли из-под завалов. Еще один человек умер в больнице,

– рассказал министр Игорь Клименко. Также он добавил, что уже есть 17 пострадавших. Они получают медицинскую помощь. Также удалось спасти троих детей.

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