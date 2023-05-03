Разведка Британии проанализировала недавние ракетные удары России по Украине. Типы объектов, пораженных российскими ракетами, могут свидетельствовать о смещении России с атак на энергетическую инфраструктуру Украины на удары по военным, промышленным и логистическим объектам.

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Россия пытается восстановить запас крылатых ракет

В разведке напомнили, что во время двух предварительных обстрелов ракетные удары осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 с использованием ракет Х-101 и Х-555.

В Британии подчеркнули, что во время обоих ударов было использовано меньшее количество ракет, чем во время предыдущих атак. Это, вероятно, свидетельствует о попытках России восстановить запасы крылатых ракет.

"Замеченные типы объектов, пораженных российскими ударами, свидетельствуют о возможном смещении от нацеливания на энергетическую инфраструктуру Украины. Оба последних удара были, вероятно, сосредоточены на украинской военной, промышленной и логистической инфраструктуре", – отмечается в обзоре разведки Британии.

Суммарно при двух ракетных обстрелах россияне использовали 41 ракету, из которых наши силы ПВО сбили 36.

Россию не интересуют человеческие жертвы