Разведка Британии проанализировала недавние ракетные удары России по Украине. Типы объектов, пораженных российскими ракетами, могут свидетельствовать о смещении России с атак на энергетическую инфраструктуру Украины на удары по военным, промышленным и логистическим объектам.
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Россия пытается восстановить запас крылатых ракет
В разведке напомнили, что во время двух предварительных обстрелов ракетные удары осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 с использованием ракет Х-101 и Х-555.
В Британии подчеркнули, что во время обоих ударов было использовано меньшее количество ракет, чем во время предыдущих атак. Это, вероятно, свидетельствует о попытках России восстановить запасы крылатых ракет.
"Замеченные типы объектов, пораженных российскими ударами, свидетельствуют о возможном смещении от нацеливания на энергетическую инфраструктуру Украины. Оба последних удара были, вероятно, сосредоточены на украинской военной, промышленной и логистической инфраструктуре", – отмечается в обзоре разведки Британии.
Суммарно при двух ракетных обстрелах россияне использовали 41 ракету, из которых наши силы ПВО сбили 36.
Россию не интересуют человеческие жертвы
- В разведывательном обзоре Минобороны Британии от 29 апреля говорилось, что Россия неэффективно определяет цели и ставит потенциальную военную выгоду выше возможных побочных последствий атаки, как гибель гражданского населения.
- Дело в том, что 29 апреля российские военные атаковали жилой дом в Умани. Жертвами российского террора стали 23 мирных человека, среди которых сразу шестеро детей.
- Что интересно, 2 мая в Британии сообщили, что у России нет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении. И после этого со странным заявлением вышел глава минобороны России Сергей Шойгу.
- Он сказал, что российская армия якобы снабжена боеприпасами, но почему-то в России решили нарастить темпы и объемы производства. Также в России хотят удвоить выпуск высокоточных ракет.