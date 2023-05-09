Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що Росія не змогла захопити Бахмут до встановленого Путіним дедлайну. Мовиться про "День перемоги" в Росії на 9 травня, пише 24 Канал.

Дивіться також Бої за захід Бахмута, активізація росіян біля Білогорівки: карта бойових дій станом на 9 травня

Росія хотіла взяти Бахмут до 9 травня

Глава держави пов'язує збільшення ракетних обстрілів України в останні тижні з тим, що військово-політичному керівництву Росії потрібно щось "продавати своєму суспільству, тому що перемог ніяких немає".

Він зазначив, що в Росії є "ненажерливе суспільство", яке підтримує ті чи інші радикальні дії, а також радіє смертям мирних українців.

Зі слів Зеленського можна зробити висновок, що Росія хотіла захопити Бахмут до 9 травня, щоб продати цю "перемогу" своєму суспільству. Президент наголосив, що це була остання важлива операція окупантів.

Бахмут продати не вийшло, тому що не вийшло його захопити. Це була остання у них така дійсно важлива операція до 9 травня встигнути це зробити,

– сказав глава держави.

​Зазначимо, що бої за Бахмут тривають вже майже рік. Інтенсивні протистояння між окупантами та українськими військами розпочалися восени 2022 року.

Яка ситуація у Бахмуті