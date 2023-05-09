Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Россия не смогла захватить Бахмут в установленный Путиным дедлайн. Речь идет о "Дне победы" в России на 9 мая, пишет 24 Канал.

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Россия хотела взять Бахмут до 9 мая

Глава государства связывает увеличение ракетных обстрелов Украины в последние недели с тем, что военно-политическому руководству России нужно что-то "продавать своему обществу, потому что побед никаких нет".

Он отметил, что в России есть "прожорливое общество", которое поддерживает те или иные радикальные действия, а также радуется смертям мирных украинцев.

По словам Зеленского, можно сделать вывод, что Россия хотела захватить Бахмут до 9 мая, чтобы продать эту "победу" своему обществу. Президент подчеркнул, что это была последняя важная операция оккупантов.

Бахмут продать не получилось, потому что не получилось его захватить. Это была последняя у них такая действительно важная операция к 9 мая успеть это сделать,

– сказал глава государства.

Отметим, что бои за Бахмут продолжаются почти год. Интенсивные противостояния между оккупантами и украинскими войсками начались осенью 2022 года.

Какая ситуация в Бахмуте