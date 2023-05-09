К счастью, нашим силам ПВО удалось сбить вражеские цели. Все, что известно об утренней атаке Украины – расскажет 24 Канал.

Важно Полтора десятка воздушных целей: КГВА рассказала о предварительных последствиях ракетной атаки на Киев

Где раздались первые взрывы

Воздушная тревога начала распространяться по Украине около 3:33. Полностью карта "покраснела" около 4:45.

3:36 стало известно, что россияне запустили крылатые ракеты. Позже в КГВА сообщили, что ПВО работает в окрестностях столицы.

В 5:21 поступило сообщение о повторных взрывах в Киевской области. А уже в 5:23 КГВА снова заявила, что работает ПВО.

К жителям Черкасской области обратился глава ОВА Игорь Табурец. Он отмечал, что в области была повышена опасность.

Последствия ракетной атаки на Киев

В Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Позже мэр Виталий Кличко сообщил, что горящий обломок потушили. Пострадавших и повреждений нет. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще работают на месте.



Падение обломка в Голосеевском районе Киева / фото МВД Украины

В Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части. Информация о пострадавших не поступала. Данные предварительные, поэтому уточняются.

В КГВА заявили, что сегодняшняя атака была предпринята с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Выпущенные крылатые ракеты, вероятно типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично.

Сколько ракет уничтожили в Киеве

По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей. Попаданий нет. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков.



Воронка на Киевщине / фото полиции



Последствия ракетной атаки в Киевской области / фото полиции

Позже стало известно, что обломки крылатой вражеской ракеты были обнаружены в одном из районов Киевщины. Части оружия оккупантов упали на поле. Потерпевших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия.



Обломки крылатой вражеской ракеты были обнаружены в одном из районов Киевщины / фото полиции

Части вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

Части ракеты в Киевской области / фото полиции

Повреждения на Киевщине

В Киевской ОВА сообщили, что благодаря профессиональной работе ПВО на территории региона были сбиты все воздушные цели. Фактов попадания в области не зафиксировано. К счастью, погибших или пострадавших нет.

В то же время в одной из громад Киевщины в результате сбития ракеты обломками повреждена кровля частного жилого дома. Возгорание было оперативно ликвидировано. Жители дома не пострадали.

В результате падения обломков ракеты незначительные повреждения получило также придомовое сооружение.

Россия ударила ракетами по Черкасщине

Враг атаковал Черкасскую область. По предварительным данным, двумя крылатыми ракетами. К счастью, обошлось без пострадавших.

В одном из случаев был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном учреждении.



Враг атаковал Черкасскую область / фото ОВА

В Украине уничтожили 23 вражеские ракеты

Ближе к 4:00 утра 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия). В результате силами ПВО было уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая оккупанты совершили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них успешно уничтожены.