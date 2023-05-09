Предварительно, над столицей наша ПВО уничтожила вражеские ракеты. Местные власти рассказали о последствиях.
Важно В Киевской области взрывы – работала ПВО, была повышена опасность в Черкасской области
Последствия утренней атаки Киева
В Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. В настоящее время информация проверяется.
В Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части. Информация о пострадавших не поступала. Данные предварительные, поэтому уточняются.
Позже мэр Виталий Кличко сообщил, что во время атаки на Киев в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящий обломок потушили. Пострадавших и повреждений нет. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще работают на месте.
Падение обломка ракеты в Киеве / фото МВД Украины
По предварительным данным КГВА, в воздушном пространстве Киева обнаружили и уничтожили около 15 российских ракет, попаданий нет.
Ракетный обстрел Украины 9 мая: что известно
- Воздушная тревога начала распространяться по Украине около 3:33. Тогда сирены звучали в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Полтавской областях. Полностью карта "покраснела" около 4:45.
- 3:36 стало известно, что россияне запустили крылатые ракеты.
- Позже в КГВА сообщили, что ПВО работает на окрестностях столицы. В администрации также обратились к жителям Киева с просьбой не пренебрегать собственной безопасностью.
- В 5:21 поступило сообщение о повторных взрывах в Киевской области. А уже в 5:23 КГВА снова отметили, что работает ПВО.
- Кстати, также к жителям Черкасской области обратился глава ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что в области повышена опасность и призвал всех быть в укрытиях.
- Уже в 6 утра раздался отбой воздушной тревоги по всей Украине.
В Украине впервые уничтожили ракету "Кинжал"
- 4 мая наши военные сбили ракету "Кинжал". Однако официально это подтвердили только 6 мая.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что враг выпустил по Украине ракету Х-47 с самолета МиГ-31К, поднявшегося в небо с аэродрома Саваслейка.
- Позже по вражеской цели отработало воздушное командование "Центр" дивизионом Patriot.
- Уничтожение ракеты официальные источники подтвердили не сразу. Дело в том, что крайне важна достоверность доказывания факта.