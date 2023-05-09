Страна-навоз продолжает терроризировать мирное население Украины. В ночь на 9 мая россияне могли запустить крылатые ракеты из стратегической авиации. Находитесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

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Где раздаются сирены

  • Луганская (с 4 апреля 2022 года);
  • Харьковская (с 03:33);
  • Днепропетровская (с 03:33);
  • Запорожская (с 03:33);
  • Донецкая (с 03:33);
  • Полтавская (с 03:33);
  • Николаевская (с 03:34);
  • Сумская (с 03:35);
  • Одесская (с 03:35);
  • Херсонская (с 03.35 по 03:45); снова прозвучали в 03:53;
  • Киев (с 04:04);
  • Кировоградская (04:05);
  • Житомирская (04:05);
  • Винницкая (04:05);
  • Черкасская (04:06);
  • Черниговская (с 04:06);
  • Киевская (с 04:07);
  • Хмельницкая (с 04:25);
  • Черновицкая (с 04:26).

Карта воздушных тревог на 04:29 / Скриншот

Вероятно, атака со стратегической авиации

Заметим, что в ночь на 8 мая россияне массированно атаковали Киев дронами-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил сразу 35 "Шахедов", из которых силы ПВО сбили 35! Их оккупанты подняли в воздух с аэродрома Сеща в Брянской области.

В то же время в Воздушных силах обратились к людям. Их попросили оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и когда работает ПВО. А все потому, что на землю могут падать обломки зенитных ракет и тех же сбитых иранских "мопедов". Это может стать причиной разрушений, травм и даже смертей.