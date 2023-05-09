Країна-гній продовжує тероризувати мирне населення України. У ніч проти 9 травня росіяни могли запустити крилаті ракети зі стратегічної авіації. Перебувайте в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

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Де лунають сирени

  • Луганська (з 4 квітня 2022 року);
  • Харківська (з 03:33);
  • Дніпропетровська (з 03:33);
  • Запорізька (з 03:33);
  • Донецька (з 03:33);
  • Полтавська (з 03:33);
  • Миколаївська (з 03:34);
  • Сумська (з 03:35);
  • Одеська (з 03:35);
  • Херсонська (з 03:35 по 03:45); знову пролунали о 03:53;
  • Київ (з 04:04);
  • Кіровоградська (04:05);
  • Житомирська (04:05);
  • Вінницька (04:05);
  • Черкаська (04:06);
  • Чернігівська (з 04:06);
  • ​Київська (з 04:07);
  • Хмельницька (з 04:25);
  • Чернівецька (з 04:26).


Карта повітряних тривог станом на 04:29 / Скриншот

Ймовірно, атака зі стратегічної авіації

Зауважимо, що у ніч проти 8 травня росіяни масовано атакували Київ дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив відразу 35 "Шахедів", з яких сили ППО збили 35! Їх окупанти підняли у повітря з аеродрому Сеща, що у Брянській області.

Водночас у Повітряних силах звернулися до людей. Їх попрохали залишатися в укриттях під час повітряних тривог і тоді, коли працює ППО. А все тому, що на землю можуть падати уламки зенітних ракет і тих самих збитих іранських "мопедів". Це може стати причиною руйнувань, травм і навіть смертей.