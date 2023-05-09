Країна-гній продовжує тероризувати мирне населення України. У ніч проти 9 травня росіяни могли запустити крилаті ракети зі стратегічної авіації. Перебувайте в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

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Де лунають сирени

Луганська (з 4 квітня 2022 року);

Харківська (з 03:33);

Дніпропетровська (з 03:33);

Запорізька (з 03:33);

Донецька (з 03:33);

Полтавська (з 03:33);

Миколаївська (з 03:34);

Сумська (з 03:35);

Одеська (з 03:35);

Херсонська (з 03:35 по 03:45); знову пролунали о 03:53;

Київ (з 04:04);

Кіровоградська (04:05);

Житомирська (04:05);

Вінницька (04:05);

Черкаська (04:06);

Чернігівська (з 04:06);

​Київська (з 04:07);

Хмельницька (з 04:25);

Чернівецька (з 04:26).



Карта повітряних тривог станом на 04:29 / Скриншот

Ймовірно, атака зі стратегічної авіації

21:41 моніторинговий канал Monitor повідомив, що один борт Ту-22М3 злетів з аеродрому "Шайковка".

22:07 надійшла інформація про зліт двох Ту-95 з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області.

22:15 Monitor актуалізував інформацію. Відомо про 4 Ту-95, які летіли з Півночі Росії та один Ту-22М3.

01:16 відомо, що Ту-95 летять до рубежів пуску. Monitor зазначає, що акустично повітряні судна виявили над Саратовом.

03:36 за попередньою інформацією, росіяни здійснили пуск крилатих ракет. Втім, невідома ані їх кількість, ані напрямки. Залишайтеся в укриттях у тих регіонах, де оголошені повітряні тривоги.

Зауважимо, що у ніч проти 8 травня росіяни масовано атакували Київ дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив відразу 35 "Шахедів", з яких сили ППО збили 35! Їх окупанти підняли у повітря з аеродрому Сеща, що у Брянській області.

Водночас у Повітряних силах звернулися до людей. Їх попрохали залишатися в укриттях під час повітряних тривог і тоді, коли працює ППО. А все тому, що на землю можуть падати уламки зенітних ракет і тих самих збитих іранських "мопедів". Це може стати причиною руйнувань, травм і навіть смертей.