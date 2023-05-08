Таким чином, терористи намагалися атакувати нашу державу ударними безпілотниками. Однак українська ППО знищила усі дрони.

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Скільки ворожих дронів знищили в Україні

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, 8 травня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".

На щастя, 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Над Києвом ліквідували 30 дронів

Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, ворог намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів. Наші воїни вкотре відпрацювали відмінно.

На жаль, у столиці є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків у Києві є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях.

Що відомо про останню атаку України