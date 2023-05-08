Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, росіяни не ставлять собі мету продемонструвати свій потенціал.
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У росіян одна мета – знищити Україну
Киричевський зазначив, що загарбники використовують усі сили та засоби для того, щоб знищити український народ, інфраструктуру та потенціал України. Малоймовірно, що метою ворога є демонстрація потенціалу.
Інших варіантів тут нема. Навряд чи росіяни намагаються продемонструвати своїй внутрішній публіці, які вони сильні і тому подібне. Судячи з усього, це не має якогось суттєвого впливу на росіян,
– вважає він.
Експерт Defence Express стверджує, що у росіян значно менший запас крилатих дозвукових та надзвукових ракет ніж на початок повномасштабного вторгнення. Зараз вони мають до 400 одиниць дозвукових ракет та орієнтовно до 100 одиниць крилатих ракет Х-22.
"Вони нічого не змінили і рухаються тим самим курсом, який вони розпочали 24 лютого 2022 року. Всіма доступними силами та засобами зменшувати наш потенціал та знищувати інфраструктуру України", – додав Киричевський.
Киричевський про ракетні обстріли України: дивіться відео
Росія вдарила ракетами по Україні: останні новини
- У неділю, 7 травня, приблизно о 10 годині росіяни вдарили по Балаклії у Харківській області. Відомо, що ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок прильоту постраждали 5 цивільних людей.
- Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20 та 85 років мають ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.
- У ніч проти 7 травня жителі Одеси повідомляли про звуки вибухів. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що під час чергової атаки окупанти використовували стратегічну авіацію та спрямували по Півдню, зокрема, ракети типу Х-22.
- За словами Гуменюк, є влучання в одне з промислових підприємств. Зруйновано цех, однак людських втрат немає. Також є влучання у поля на Херсонщині і на Миколаївщині.
- У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі 7 травня окупанти били по Нікопольському району. Зокрема, застосували "Град" та важку артилерію. На жаль, від ворожих обстрілів загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали.