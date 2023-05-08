Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, росіяни не ставлять собі мету продемонструвати свій потенціал.

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У росіян одна мета – знищити Україну

Киричевський зазначив, що загарбники використовують усі сили та засоби для того, щоб знищити український народ, інфраструктуру та потенціал України. Малоймовірно, що метою ворога є демонстрація потенціалу.

Інших варіантів тут нема. Навряд чи росіяни намагаються продемонструвати своїй внутрішній публіці, які вони сильні і тому подібне. Судячи з усього, це не має якогось суттєвого впливу на росіян,

– вважає він.

Експерт Defence Express стверджує, що у росіян значно менший запас крилатих дозвукових та надзвукових ракет ніж на початок повномасштабного вторгнення. Зараз вони мають до 400 одиниць дозвукових ракет та орієнтовно до 100 одиниць крилатих ракет Х-22.

"Вони нічого не змінили і рухаються тим самим курсом, який вони розпочали 24 лютого 2022 року. Всіма доступними силами та засобами зменшувати наш потенціал та знищувати інфраструктуру України", – додав Киричевський.

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