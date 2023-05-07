Вночі російський агресор вивів в акваторію Чорного моря 4 надводних ракетоносії. Загальний залп – 32 "Калібри". Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
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Що відомо про нічні вибухи під час тривоги
Братчук зазначив, що також проводиться відповідна бойова робота наших засобів, зокрема, ППО. Тож, можливо, звуки, які чули в Одесі, були пов'язані саме з цим.
У нас немає прильотів. Так що працюємо далі, моніторимо інформацію, що і як відбувається,
– наголосив голова Громадської ради при ОВА.
Також він закликав користуватися лише офіційними джерелами інформації.