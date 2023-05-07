Вночі російський агресор вивів в акваторію Чорного моря 4 надводних ракетоносії. Загальний залп – 32 "Калібри". Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Дивіться також Не бачилися понад пів року: батько та син, які боронять Україну, зустрілися у Бахмуті

Що відомо про нічні вибухи під час тривоги

Братчук зазначив, що також проводиться відповідна бойова робота наших засобів, зокрема, ППО. Тож, можливо, звуки, які чули в Одесі, були пов'язані саме з цим.

У нас немає прильотів. Так що працюємо далі, моніторимо інформацію, що і як відбувається,

– наголосив голова Громадської ради при ОВА.

Також він закликав користуватися лише офіційними джерелами інформації.