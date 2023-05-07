Вибухи підтвердив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Пролунало 2 вибухи.

Зверніть увагу У Києві та більшості областей тривога: Росія підняла авіацію, можливий запуск ракет

Могли спрацювати сили ППО

Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві було чути 2 вибухи, але це також могли бути звуки з області. Очільник військової адміністрації відзначив, що вибухи могли бути результатом роботи ППО, однак точна інформація буде згодом.

Також Кім попередив про загрозу нових пусків. І, на жаль, за даними моніторингових каналів, зокрема Monitor, станом на 00:30 вони є.

О 00:34 голова ОВА повідомив про третій вибух, який чули у Миколаєві. Ще через 3 хвилини – про ще один.

Нагадаємо, що ще пізно ввечері у більшості областей, крім Заходу України, оголосили повітряну тривогу через активність стратегічної авіації росіян. Ворог здійснює атаку бомбардувальниками Ту-22м3.

Крім того, в ОК "Південь" повідомили про виведення росіянами у море 4 носіїв крилатих ракет "Калібр". На тлі активності авіації є підвищена загроза запусків. За даними командування, сумарний залп – 32 ракети.