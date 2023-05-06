Тривога спершу охопила південні та східні регіони, а потім почала ширитися країною.
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22:38 В Одеській області також оголошена тривога. 22:24 Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області. Станом на цю мить карта тривог виглядає наступним чином: Карта тривог станом на цю мить / Скриншот 22:22 Повітряна тривога оголошена в Житомирській області. Також сирени почали лунати і в столиці. 22:15 За даними моніторингових груп, Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. повідомлень про запуски на цю мить немає.
22:14 Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у: Сумській області; Полтавській області; Харківській області; Донецькій області; Дніпропетровській області; Запорізькій області; Херсонській області; Миколаївській області; Кіровоградській області; Черкаській області; Вінницькій області.
Крім того, безперервна тривога триває у Луганській області та в тимчасово окупованій АР Крим.
22:10 Є повідомлення про вибухи в Костянтинівці в Донецькій області.