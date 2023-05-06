Тривога спершу охопила південні та східні регіони, а потім почала ширитися країною. 24 Канал збирає для вас усю актуальну інформацію про загрозу та про те, що відбувається в регіонах, де можливі ворожі атаки.

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