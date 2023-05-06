Тривога спершу охопила південні та східні регіони, а потім почала ширитися країною. 24 Канал збирає для вас усю актуальну інформацію про загрозу та про те, що відбувається в регіонах, де можливі ворожі атаки.

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22:38 В Одеській області також оголошена тривога.

22:24 Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області. Станом на цю мить карта тривог виглядає наступним чином:



Карта тривог станом на цю мить / Скриншот

22:22 Повітряна тривога оголошена в Житомирській області. Також сирени почали лунати і в столиці.

22:15 За даними моніторингових груп, Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. повідомлень про запуски на цю мить немає.

22:14 Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у: Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Вінницькій області. Крім того, безперервна тривога триває у Луганській області та в тимчасово окупованій АР Крим.

22:10 Є повідомлення про вибухи в Костянтинівці в Донецькій області.