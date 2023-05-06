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Варте уваги Заява Пригожина про Бахмут, обстріл Краматорська та Слов'янська: хронологія 436 дня війни

Також за минулу добу:

  • авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога;
  • вдалося збити 5 БпЛА ворога типу "Шахід", а також 2 БпЛА "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" та 1 "Ланцет";
  • ракетні війська й артилерія уразили 5 районів скупчення зброї та техніки, 3 склади боєприпасів і палива, 1 засіб ППО та ще 5 важливих цілей ворога.

Впевнений, що незабаром українська піхота підніме Український прапор, який замайорить над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму,
– наголосив він.

У Криму немає безпечного місця, бо вибухи відбуваються у різних точках. Дійсно, дуже потужним був вибух на нафтобазі у Севастополі. Інформація в окупаційних ЗМІ різнилась. Тут було "буксування" пропагандистської машини росіян. Вони не були готовими до таких вибухів,
– сказав він.