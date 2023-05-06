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Варте уваги Заява Пригожина про Бахмут, обстріл Краматорська та Слов'янська: хронологія 436 дня війни

07:08 В ОК "Північ" з'явилися деталі вечірнього авіаудару ворога, який він здійснив по Сумщині. Окупанти близько 22:13 завдали удар двома керованими авіабомбами з літака Су-35 по населеному пункту Глухів. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 44 приватні будинки, а також навчальний заклад. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей.

06:22 У Генштабі поділилися актуальною інформацією з фронту. За минулу добу наші захисники відбили близько 50 атак російських загарбників. Наступальні дії ворога зосереджені на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А найзапекліші бої точаться у Мар'їнці та Бахмуті.

Також за минулу добу:

авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога;

вдалося збити 5 БпЛА ворога типу "Шахід", а також 2 БпЛА "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" та 1 "Ланцет";

ракетні війська й артилерія уразили 5 районів скупчення зброї та техніки, 3 склади боєприпасів і палива, 1 засіб ППО та ще 5 важливих цілей ворога.

05:59 Командувач сухопутних військ Олександр Сирський привітав захисників з Днем піхоти, який відзначають 6 травня. Він підкреслив, що це свято не лише Сухопутних військ, а й захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та всіх, хто пліч-о-пліч в окопах тримають лінію фронту, де продовжують точитися важкі бої.

Впевнений, що незабаром українська піхота підніме Український прапор, який замайорить над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму,

– наголосив він.

05:29 Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. За його словами, там уже немає безпечного для окупантів місця. Тож вони можуть очікувати на "бавовну" всюди.

У Криму немає безпечного місця, бо вибухи відбуваються у різних точках. Дійсно, дуже потужним був вибух на нафтобазі у Севастополі. Інформація в окупаційних ЗМІ різнилась. Тут було "буксування" пропагандистської машини росіян. Вони не були готовими до таких вибухів,

– сказав він.

03:20 Напередодні стало відомо, що у Берліні заборонили демонстрацію українських і російських прапорів 8 та 9 травня. А згодом заборону на демонстрацію нашого стяга вдалося скасувати. Тож і в понеділок, і у вівторок на вулицях німецької столиці він майорітиме, як і у всі інші дні.

02:29 Міністр оборони Олексій Резніков пригадав, як на початку війни пропонував Росії забрати тіла своїх ліквідованих бійців. На що глава російської делегації заявив, що у їхній державі втрати не підтверджують. Тож тіла знищених бійців так і гнили на морозі просто неба.

00:48 Суд ухвалив остаточне рішення у справі про зґвалтування 11-річного школяра, яке сталося три роки тому. Тоді 18-річний Мирослав Мартинюк заманив хлопчика до кущів, де і скоїв злочин. Його визнали винним у зґвалтуванні, а також засудили до 13 років ув'язнення.

00:14 Урсула фон дер Ляєн у своєму твітері розповіла, що провела продуктивну зустріч з Денисом Шмигалем. Спільно вони обговорили підтримку ЄС у відновленні та відбудові нашої держави. Також вона підкреслила, що Євросоюз продовжує бути непохитним у своєму зобов'язанні допомогти відновити Україну.