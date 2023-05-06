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Стоит внимания Заявление Пригожина о Бахмуте, обстреле Краматорска и Славянская: хронология 436 дня войны

Также за минувшие сутки:

  • авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы и техники врага;
  • удалось сбить 5 БПЛА врага типа "Шахид", а также 2 БПЛА "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" и 1 "Ланцет";
  • ракетные войска и артиллерия поразили 5 районов скопления оружия и техники, 3 склада боеприпасов и топлива, 1 средство ПВО и 5 важных целей врага.

Уверен, что вскоре украинская пехота поднимет Украинский флаг, который будет развеваться над деоккупированным Донецком, Луганском и в Крыму,
– подчеркнул он.

В Крыму нет безопасного места, потому что взрывы происходят в разных точках. Действительно, очень мощным был взрыв на нефтебазе в Севастополе. Информация в оккупационных СМИ разнилась. Здесь было "буксование" пропагандистской машины россиян. Они не были готовы к таким взрывам,
– сказал он.