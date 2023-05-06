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Стоит внимания Заявление Пригожина о Бахмуте, обстреле Краматорска и Славянская: хронология 436 дня войны

07:08 У ОК "Север" появились детали вечернего авиаудара врага, который он совершил по Сумщине. Оккупанты около 22:13 нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами из самолета Су-35 по населенному пункту Глухов. В результате повреждения получили 44 частных дома, а также учебное заведение. По предварительной информации, пострадали пять человек.

06:22 В Генштабе поделились актуальной информацией с фронта. За минувшие сутки наши защитники отбили около 50 атак российских захватчиков. Наступательные действия врага сосредоточены на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. А самые ожесточенные бои ведутся в Марьинке и Бахмуте.

Также за минувшие сутки:

авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы и техники врага;

удалось сбить 5 БПЛА врага типа "Шахид", а также 2 БПЛА "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" и 1 "Ланцет";

ракетные войска и артиллерия поразили 5 районов скопления оружия и техники, 3 склада боеприпасов и топлива, 1 средство ПВО и 5 важных целей врага.

05:59 Командующий сухопутными войсками Александр Сырский поздравил защитников с Днем пехоты, который отмечают 6 мая. Он подчеркнул, что этот праздник не только Сухопутных войск, но и защитников территориальной обороны, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и всех, кто бок о бок в окопах держат линию фронта, где продолжают идти тяжелые бои.

Уверен, что вскоре украинская пехота поднимет Украинский флаг, который будет развеваться над деоккупированным Донецком, Луганском и в Крыму,

– подчеркнул он.

05:29 Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал о ситуации во временно оккупированном Крыму. По его словам, там уже нет безопасного для оккупантов места. Поэтому они могут ожидать "хлопок" повсюду.

В Крыму нет безопасного места, потому что взрывы происходят в разных точках. Действительно, очень мощным был взрыв на нефтебазе в Севастополе. Информация в оккупационных СМИ разнилась. Здесь было "буксование" пропагандистской машины россиян. Они не были готовы к таким взрывам,

– сказал он.

03:20 Накануне стало известно, что в Берлине запретили демонстрацию украинских и российских флагов 8 и 9 мая. А потом запрет на демонстрацию нашего флага удалось отменить. Так что и в понедельник, и во вторник на улицах немецкой столицы он будет развеваться, как и во все остальные дни.

02:29 Министр обороны Алексей Резников вспомнил, как в начале войны предлагал России унести тела своих ликвидированных бойцов. Глава российской делегации заявил, что в их государстве потери не подтверждают. Так что тела уничтоженных бойцов так и гнили на морозе под открытым небом.

00:48 Суд принял окончательное решение по делу об изнасиловании 11-летнего школьника, которое произошло три года назад. Тогда 18-летний Мирослав Мартынюк заманил мальчика в кусты, где и совершил преступление. Его признали виновным в изнасиловании, а также приговорили к 13 годам заключения.

00:14 Урсула фон дер Ляен в своем твиттере рассказала, что провела продуктивную встречу с Денисом Шмигалем. Они обсудили поддержку ЕС в восстановлении нашего государства. Также она подчеркнула, что Евросоюз продолжает быть непоколебимым в своем обязательстве помочь восстановить Украину.