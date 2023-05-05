Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Наслідки нічної атаки дронами, Зеленський прибув до Нідерландів: хронологія 435 дня війни

Пожежа у Москві у Царицино: дивіться відео з соцмереж