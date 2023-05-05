Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті –читайте у тексті 24 Каналу. Дивіться також Наслідки нічної атаки дронами, Зеленський прибув до Нідерландів: хронологія 435 дня війни 5:26 Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що Росія поставила собі нову ціль –окупувати Бахмут до 9 травня. Проте військовий пояснив, що надалі ситуація розгортатиметься на нашу користь. 3:17 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, щоЗРК Patriot, які отримала Україна,неабияк лякатиме російських окупантів. Ця техніка перебуватиме в зоні ураження артилерії країни-терористки. Ігнат пояснив: "Пілот Су-35, знаючи, що він потенційно знаходиться у зоні досяжності такої системи. Уже колінки труситимуться. Він буде реагувати на це, фактор самозбереження. Він думатиме: "Я ту бомбу раніше запущу, на 10-15 кілометрів, хто там буде знати?" Ну, і впаде вона десь там в Бєлгороді". 1:30 РосЗМІ написали, що у Москві на вулиці Єреванській у районі Царицино спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що горить двоповерхова адміністративна будівля. На місці були швидкі та 5 машин пожежників. Росіяни традиційно панікують. Пожежа у Москві у Царицино: дивіться відео з соцмереж