Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

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5:26 Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що Росія поставила собі нову ціль – окупувати Бахмут до 9 травня. Проте військовий пояснив, що надалі ситуація розгортатиметься на нашу користь.

3:17 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗРК Patriot, які отримала Україна, неабияк лякатиме російських окупантів. Ця техніка перебуватиме в зоні ураження артилерії країни-терористки. Ігнат пояснив: "Пілот Су-35, знаючи, що він потенційно знаходиться у зоні досяжності такої системи. Уже колінки труситимуться. Він буде реагувати на це, фактор самозбереження. Він думатиме: "Я ту бомбу раніше запущу, на 10-15 кілометрів, хто там буде знати?" Ну, і впаде вона десь там в Бєлгороді".

1:30 РосЗМІ написали, що у Москві на вулиці Єреванській у районі Царицино спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що горить двоповерхова адміністративна будівля. На місці були швидкі та 5 машин пожежників. Росіяни традиційно панікують.

Пожежа у Москві у Царицино: дивіться відео з соцмереж