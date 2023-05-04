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06:43 Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там наші захисники відбили 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Наша авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили: