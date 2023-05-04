24 Канал рассказывает все главные события этого дня. Что известно об актуальной информации на фронте и международной арене – читайте дальше. Смотрите также "Атака дронов" на Кремль: Воздушные силы прокомментировали угрозы России ударить по Киеву 06:43 Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши защитники отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Наша авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, зенитно-ракетный комплекс врага. 06:16 Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что россияне атаковали Одессу 15 "Шахидами", 12 из которых сбили наши защитники. Назаров отметил, что 3 вражеских дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы: пострадавших нет. 06:11 Глава КГВА Сергей Попко проинформировал, что этой ночью оккупанты совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа. К счастью, наши защитники уничтожили все вражеские цели. 05:29 Военнослужащий ВСУ Александр Ермак рассказал, что россияне раньше почти не использовали малые дроны, но теперь пользуются ими повсюду, где есть возможность. За 15 месяцев войны российская армия получила опыт и приняла ряд тактик, которые использовала украинская армия. 03:39 Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работают силы ПВО. 02:08 В части областей раздалась воздушная тревога. Взрывы слышали в Одесской, Киевской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. 01:23 СМИ сообщают, что Владимир Зеленский отправился в Нидерланды. Там у него запланирован визит в Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления России против Украины. 00:12 Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий подчеркнул, что оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя и других городов. Российские захватчики пытаются использовать портовую инфраструктуру оккупированного города для перемещения грузов. В том числе и военного назначения.