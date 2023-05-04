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06:43 Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши защитники отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: