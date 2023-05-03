Оккупанты сразу же начали обвинять в этом Украину. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона ответил на угрозы Кремля, сообщает 24 Канал.
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В Воздушных силах отреагировали на угрозы Кремля
Игнат рассказал, что сейчас на подступах к Украине находится около 25 самолетов вражеской авиации разных типов. Они периодически наносят удары управляемыми авиабомбами и другим вооружением.
"Таким образом противник применяет авиацию ежедневно на разных направлениях. Понятно, что должны быть ко всему готовы", – отметил спикер.
По его словам, украинские Силы обороны днем сбили 5 беспилотников армии России. Также Игнат прокомментировал сообщение о возможном вражеском обстреле админзданий Киева ночью 4 мая, которое якобы может произойти в ответ на "дроновую атаку" на Кремль.
Знаете, шум в соцсетях, в телеграмм-каналах уже, наверное, сделал свое дело. Граждане будут внимательными. А ведь шумиха вызывается не тогда, когда что-то хотят сделать. Но, безусловно, осторожными нужно быть,
– считает военный.
Спикер Воздушных сил подытожил, что вражеская авиация всегда активна в небе. В частности, недавно взлетал ТУ-22М3, поэтому объявляли воздушную тревогу.
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Неизвестные беспилотники атаковали Кремль: коротко
- Россияне заявили, что Украина ночью 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю. Мол, военные и спецслужбы страны-террористки вывели из строя 2 дрона.
- В то же время российские СМИ сообщали, что пострадавших в результате "атаки" не было. Сам диктатор Владимир Путин тоже не был в Кремле.
- В Москве прибегли даже к угрозам – якобы Россия "оставляет за собой право принять ответные меры где и когда сочтет нужным".
- В свою очередь, в Офисе Президента заявили, что Украина не имеет никакого отношения к этим событиям. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что "атаку" могли совершить местные силы сопротивления.
- Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен тоже прокомментировал "атаку дронов" на Кремль. По его мнению, всю информацию, предоставляемую российскими властями, "нужно делить на два". Также Блинкен подчеркнул, что Украина "вправе себя защищать так, как считает нужным".