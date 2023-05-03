Оккупанты сразу же начали обвинять в этом Украину. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона ответил на угрозы Кремля, сообщает 24 Канал.

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В Воздушных силах отреагировали на угрозы Кремля

Игнат рассказал, что сейчас на подступах к Украине находится около 25 самолетов вражеской авиации разных типов. Они периодически наносят удары управляемыми авиабомбами и другим вооружением.

"Таким образом противник применяет авиацию ежедневно на разных направлениях. Понятно, что должны быть ко всему готовы", – отметил спикер.

По его словам, украинские Силы обороны днем сбили 5 беспилотников армии России. Также Игнат прокомментировал сообщение о возможном вражеском обстреле админзданий Киева ночью 4 мая, которое якобы может произойти в ответ на "дроновую атаку" на Кремль.

Знаете, шум в соцсетях, в телеграмм-каналах уже, наверное, сделал свое дело. Граждане будут внимательными. А ведь шумиха вызывается не тогда, когда что-то хотят сделать. Но, безусловно, осторожными нужно быть,

– считает военный.

Спикер Воздушных сил подытожил, что вражеская авиация всегда активна в небе. В частности, недавно взлетал ТУ-22М3, поэтому объявляли воздушную тревогу.

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