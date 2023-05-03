Свою версию высказал и глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. По его мнению, так называемую "атаку дронов" на Кремль заказали российские олигархи.
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Арахамия прокомментировал "атаку" на Кремль
Глава фракции "Слуга Народа" высказал личное мнение, основанное на серии инсайдов.
Атака на Кремль была совершена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина,
– заявил Арахамия.
Он подчеркнул, что это первая коллективная игра "клуба обиженных". Арахамия надеется, что не последняя.
Россия заявила об "атаке дронов" на Кремль: последние новости
- В США заявили, что нужно делить на два все то, что говорят в Кремле. По словам Энтони Блинкена, он видел сообщение об "атаки дронов" на Кремль, однако он не может это подтвердить.
- Один из американских чиновников сообщил, что Соединенные Штаты не предупреждали о вероятной "атаке беспилотников" на Кремль.
- Другой американский чиновник заявил, что они все еще работают над оценкой претензий России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина якобы "пыталась убить Путина".
- Жители страны-агрессорки уже в истерике начали комментировать инцидент.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление России об "атаке". По его словам, Украина защищает только собственные города и села на своей территории.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что с первого взгляда не может сказать, что именно происходило в Кремле. Но он иронически добавил: "Что это было? Наверное, НЛО".