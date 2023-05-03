Свою версію висловив і голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. На його думку, так звану "атаку дронів" на Кремль замовили російські олігархи.

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Арахамія прокоментував "атаку" на Кремль

Очільник фракції "Слуга Народу" висловив особисту думку, засновану на серії інсайдів.

Атаку на Кремль було здійснено на колективне замовлення російських олігархів, які потрапили під санкції через режим Путіна,

– заявив Арахамія.

Він наголосив, що це перша колективна гра "клубу ображених". Арахамія сподівається, що й не остання.

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