Свою версію висловив і голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. На його думку, так звану "атаку дронів" на Кремль замовили російські олігархи.
До теми Те, що каже Росія, треба ділити на два, – у США відреагували на "атаку дронів" на Кремль
Арахамія прокоментував "атаку" на Кремль
Очільник фракції "Слуга Народу" висловив особисту думку, засновану на серії інсайдів.
Атаку на Кремль було здійснено на колективне замовлення російських олігархів, які потрапили під санкції через режим Путіна,
– заявив Арахамія.
Він наголосив, що це перша колективна гра "клубу ображених". Арахамія сподівається, що й не остання.
Росія заявила про "атаку дронів" на Кремль: останні новини
- У США заявили, що треба ділити на два все те, що кажуть у Кремлі. За словами Ентоні Блінкена, він бачив повідомлення про "атаку дронів" на Кремль, однак він не може це підтвердити.
- Один з американських чиновників повідомив, що Сполучені Штати не попереджали про ймовірну "атаку безпілотників" на Кремль.
- Інший американський чиновник заявив, що вони все ще працюють над оцінкою претензій Росії і ще не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна нібито "намагалася вбити Путіна".
- Жителі країни-агресорки вже в істериці почали коментувати інцидент.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Росії про "атаку". За його словами, Україна захищає лише власні міста та села на своїй території.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що з першого погляду не може сказати, що саме відбувалося у Кремлі. Та він іронічно додав: "Що це було? Мабуть, НЛО".