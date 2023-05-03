Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що з першого погляду не може сказати, що саме відбувалося у Кремлі. Та іронічно додав: "Що це було? Мабуть, НЛО".
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Що кажуть у Повітряних силах про нібито "атаку" на Кремль
Там прапор видно на тому відео. Він навіть не похитнувся. І жодних якихось наслідків від цього немає,
– підкреслив Ігнат.
На його думку, якщо Росія намагається показати якусь ескалацію нібито збоку України, то агресор робить так постійно. Зокрема, окупанти постійно цинічно брешуть, нібито ми самі б'ємо по своїх житлових будинках.
"Над самим центром, серцем столиці, над будівлею, де у них президент сидить, відбуваються такі речі. Для мене це як мінімум дивно виглядає. Власне, можливо, слід очікувати якихось провокацій від них", – підсумував Ігнат.
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Головне про так звану "атаку безпілотників"
- Вночі 3 травня у Москві прогриміли вибухи. У мережі почали поширювати відео з місця подій.
- Пізніше у Путіна заявили про нібито "атаку безпілотників" на Кремль, заволали про "замах" на бункерного і вже традиційно звинуватили Україну. Згодом з'ясувалося, що кривавого диктатора у Кремлі не було.
- Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що Україна не має інформації про нібито нічну "атаку".
- Також в ОП вкотре наголосили, що наша держава веде виключно оборонну війну та не атакує територію Росії.
- Зауважимо, що на оприлюднених у мережі кадрах у момент "удару" на куполі Кремля видно людей.