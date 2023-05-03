Момент вибухів потрапив на відео. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, як палає Кремль, про це пише 24 Канал.

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Про вибухи у Москві ворожі телеграм-канали почали писати близько 3 години ночі. Налякані росіяни скаржилися: "Бавовна" по силі була схожа на гуркіт грому". Також жителі будинку на набережній бачили іскри в небі та нібито людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни після вибухів.

Цікаво, що відео почали активно розлітатися у соцмережах лише декілька годин тому. Тільки після цього у Путіна вирішили зробити заяву.

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