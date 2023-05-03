Однак до кадрів з "атакою безпілотників" варто придивитися уважніше. На момент "удару" на куполі Кремля видно силуети двох людей, повідомляє 24 Канал.
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Що робили люди на куполі Кремля посеред ночі
На збільшеному ролику видно двох людей, що підіймаються драбиною по куполу Кремля. Варто додати, що зверху розташований прапор Росії.
Наразі достеменно невідомо, що двоє людей хотіли зробити на куполі Кремля о 3 ночі. В мережі українці жартують, що це були глава ГУР Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк.
Українці жартують / Фото з соцмереж
На момент "удару" на куполі Кремля перебували люди: дивіться відео
Що відомо про "атаку безпілотників"
- У Росії нафантазували, що Україна вночі 3 травня нібито намагалася завдати удару по Кремлю. У пресслужбі диктатора Володимира Путіна заявили, що російські військові та спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.
- При цьому повідомляється, що постраждалих внаслідок "атаки" немає, Путін також не постраждав. Його графік залишається без змін. Зазначається, що Кремль розцінив ці дії як "сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня".
- Також у Кремлі кажуть, що Росія "залишає за собою право вжити заходів у відповідь де і коли вважатиме за потрібне".
- Водночас в ОП кажуть, що Україна не має ніякого стосунку до таких подій. Радник Глави ОП Михайло Подоляк припустив, що це могли спричинити місцеві сили спротиву.
- Усе, що відомо про так звану атаку безпілотників на Кремль, читайте у матеріалі 24 Каналу.