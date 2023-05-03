Ці події неабияк розбурхали українську мережу і викликали буквально хвилю мемів, які з'являються зі швидкістю вітру. 24 Канал зібрав найцікавіші з них.

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На оприлюднених кадрах з Кремля можна побачити клуби диму і купол, який горить, з російським прапором. Згодом з'явилось відео, як невідомий безпілотник підлітає в притул до будівлі і лише тоді стається вибух.

Відповідальність за це Москва поклала на українську сторону, однак у Києві ці звинувачення відкинули. Наголошують, що Україні нічого невідомо про нічну "атаку" безпілотників.

Провокація чи вибухи таки були

Користувачі соцмереж все ж створили свої версії того, що сталось. Деякі з них звернули увагу, що усе це загалом виглядає дуже дивно. Адже сталась подія вночі, а почали поширювати інформацію про це пропагандисти аж після обіду.

Припустили, що це може бути їхньою провокацією, або удар дійсно мав місце, але в Кремлі довго не могли визначитися, як реагувати на такий інцидент.

Бункерний не постраждав

Найбільше жартів схоже, саме про те, що це був замах на бункерного діда – Путіна.



В мережі припустили, де був Путін на момент "атаки"

Інші ж порадили Путіну правило двох стін.

А ось український активіст та волонтер Сергій Стерненко спершу іронізував, що старання росіян по розміщенню ППО на дахах адмінбудівель, очевидно, не допомогло.

А потім Стерненко опублікував інше відео, де він разом із Сергієм Притулою бажає спокійної ночі росіянам, а українцям – дякує за донати. Підписав відео дуже цікаво – "щось згадалось".

У себе у соцмережах Притула теж відреагував на події в Кремлі, запитав, як у росіян справи, і додав, що "це ми ще не починали".

Хвилює користувачів й те, що зовсім скоро 9 травня. І хоч росіяни скасували більшість своїх парадів, Кремлю таки варто підготуватись до можливих повторних "атак". Втім, вони уже й так ловитимуть флешбеки.

Інші ж згадують жабку Буданова. Припускають, це вона вогнем плюється.

Про Буданова і Малюка, до речі, теж багато мемів. Не можемо не поділитись.