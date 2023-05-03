Однако к кадрам с "атакой беспилотников" следует присмотреться повнимательнее. На момент "удара" на куполе Кремля видны силуэты двух человек, сообщает 24 Канал.

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Что делали люди на куполе Кремля посреди ночи

На увеличенном ролике видны два человека, поднимающиеся по лестнице по куполу Кремля. Стоит добавить, что верхом расположен флаг России.

В настоящее время неизвестно, что два человека хотели сделать на куполе Кремля в 3 ночи. В сети украинцы шутят, что это были глава ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

Украинцы шутят / Фото из соцсетей

На момент "удара" на куполе Кремля находились люди: смотрите видео

Что известно об "атаке беспилотников"