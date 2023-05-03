Некоторые удивляются, как вообще "беспилотник из Украины" смог долететь до Кремля, а некоторые – начали призывать "разбомбить в ответ Банковую". Подробнее о реакции россиян на "атаку дронов" – читайте в материале 24 Канала.
Важно "Покушение на бункерного" и "это мы еще не начинали": как украинцы реагируют на "атаку" Кремля
Россияне в истерике из-за "атаки" Кремля
Россияне не понимают, действительно ли произошла "атака" на Кремль, или это постанова со стороны страны-агрессорки. К тому же они удивляются тому, как так называемый "украинский беспилотник" может долететь до центра Москвы.
- "Вот прямо из Украины до самого Кремля долетел?"
- "Интересно, по требованию хозяев из-за океана или свободная самодеятельность?"
- "Какой позор"
- "Это правда или постанова?"
- "Это салют"
- "Почему он вообще долетел?"
Некоторые назвали "атаку" якобы "покушением на Владимира Путина".
- "Вообще-то покушение на президента – это похоже на объявление войны. Долго будем с*ськи мять еще?"
Реакция россиян на "атаку дронов на Кремль" / Скриншоты
Кроме того, жители государства-террористки призвали своих гоблинов ответить на "атаку Кремля". К тому же они говорят об "ударе по Банковой", где находится украинский президент.
- "Бессмысленно радоваться атаке на Кремль. Сейчас ответ будут запускать походу"
- "Если е*нуть по Банковой, это на Западе будет расценено как "преднамеренное и не спровоцированное нападение". На Западе о "нападении на Кремль" не в курсе. Молчат"
- "Ну что? Дальше будем терпеть? Или может будем сарматики уже подключать"
- "Это уже пи*дец, теперь можно в ответ полную пилотку надвигать"
У россиян – истерика / Скриншоты
Что известно об "атаке беспилотников" на Кремль
- Ночью 3 мая жители Москвы сообщили, что ночью в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, жители дома на набережной видели в небе искры.
- Позже в пресс-службе Путина заявили, что якобы Украина "пыталась нанести удар по Кремлю".
- Пресс-секретарь диктатора Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент якобы "попытки атаки беспилотников".
- В пресс-службе Путина отметили, что "Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным".
- Кстати, эти события изрядно взбудоражили украинскую сеть и вызвали буквально волну мемов.