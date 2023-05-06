Тревога сначала охватила южные и восточные регионы, а затем начала распространяться по стране. 24 Канал собирает для вас всю актуальную информацию об угрозе и происходящем в регионах, где возможны вражеские атаки.

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