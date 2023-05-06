Тревога сначала охватила южные и восточные регионы, а затем начала распространяться по стране. 24 Канал собирает для вас всю актуальную информацию об угрозе и происходящем в регионах, где возможны вражеские атаки.

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22:44 В Шосткинском районе Сумской области слышали звуки взрывов.

22:38 В Одесской области также объявлена тревога.

22:24 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области. По состоянию на этот момент карта тревог выглядит следующим образом:



Карта тревог по состоянию на данный момент / Скриншот

22:22 Воздушная тревога объявлена в Житомирской области. Также сирены начали раздаваться и в столице.

22:15 По данным мониторинговых групп, Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями сверхзвуковых ракет Х-22. сообщений о запусках на данный момент нет.

22:14 По состоянию на эту минуту воздушная тревога объявлена в: Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Винницкой области. Кроме того, непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.

22:10 Есть сообщения о взрывах в Константиновке Донецкой области.