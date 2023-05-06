Тревога сначала охватила южные и восточные регионы, а затем начала распространяться по стране.
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22:44 В Шосткинском районе Сумской области слышали звуки взрывов. 22:38 В Одесской области также объявлена тревога. 22:24 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области. По состоянию на этот момент карта тревог выглядит следующим образом: Карта тревог по состоянию на данный момент / Скриншот 22:22 Воздушная тревога объявлена в Житомирской области. Также сирены начали раздаваться и в столице. 22:15 По данным мониторинговых групп, Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями сверхзвуковых ракет Х-22. сообщений о запусках на данный момент нет.
22:14 По состоянию на эту минуту воздушная тревога объявлена в: Сумской области; Полтавской области; Харьковской области; Донецкой области; Днепропетровской области; Запорожской области; Херсонской области; Николаевской области; Кировоградской области; Черкасской области; Винницкой области.
Кроме того, непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.
22:10 Есть сообщения о взрывах в Константиновке Донецкой области.