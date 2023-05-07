Взрывы подтвердил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Раздалось 2 взрыва.

Обратите внимание В Киеве и большинстве областей тревога: Россия подняла авиацию, возможен запуск ракет

Могли сработать силы ПВО

Виталий Ким сообщил, что в Николаеве было слышно 2 взрыва, но это также могли быть звуки из области. Глава военной администрации отметил, что взрывы могли быть результатом работы ПВО, однако точная информация будет впоследствии.

Также Ким предупредил об угрозе новых пусков. И, к сожалению, по данным мониторинговых каналов, в частности, Monitor, по состоянию на 00:30 они есть.

В 00:34 глава ОВА сообщил о третьем взрыве, который слышали в Николаеве. Еще через 3 минуты – о еще одном.

Напомним, что еще поздно вечером в большинстве областей, кроме Запада Украины, была объявлена воздушная тревога из-за активности стратегической авиации россиян. Враг совершает атаку бомбардировщиками Ту-22м3.

Кроме того, в ОК "Юг" сообщили о выводе россиянами в море 4 носителя крылатых ракет "Калибр". На фоне активности авиации повышена угроза запусков. По данным командования, суммарный залп – 32 ракеты.