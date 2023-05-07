Місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 Канал, припускали, що, можливо, окупований півострів в черговий раз атакують дрони. Вибухи пропагандисти, як і зазвичай, назвали "хлопками".
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Від гучних вибухів трусило вікна
Поблизу мису Фіолент вибухи були такої потужності, що в навколишніх будівлях трусило вікна та стіни. Неподалік побачили і пожежу: вогонь розгорівся біля кладовища.
Жителі Севастополя чули вибухи безпосередньо у самому місті. Також неспокійна ніч була і в Євпаторії.
Дивіться на карті, де розташований мис Фіолент:
Вибухи в окупованому Криму: останні новини
- Напередодні, 6 травня, в окупованому Криму вже розквітала "бавовна". На гучні звуки скаржились у Козачій бухті. Таких вибухів було щонайменше два.
- Окупанти не зізнались, що в них відбувається щось надзвичайне. Виправдались, як і зазвичай, "тренуваннями славнозвісної ППО".
- Наприкінці квітня вибухала нафтобаза у Севастополі. Після цього спалахнула масштабна пожежа, з якою загарбники довго не могли дати раду.
- На супутникових фото видно, що нафтобаза отримала значні ушкодження, зокрема, згоріли резервуари.