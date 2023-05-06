Чули їх у Гагарінському районі Севастополя близько 16:00, ближче до Козачої бухти. Про це повідомили місцеві телеграм-канали та російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Тренування ППО у Криму

Окупаційна влада тимчасово окупованого півострова оперативно відреагувала на повідомлення у мережі. Гучні звуки поблизу Севастополя вона за традицією назвала роботою ППО.

При цьому місцеві спершу такі пояснення навіть сприйняли за тренування протиповітряної оборони Криму. Однак згодом повідомлення про вибухи поблизу Козачої бухти у місцевих телеграм-каналах видалили.

Зазначимо, що разом з роботою ППО у мережі появилися й фото диму, який було видно здалека.

Дим від роботи ППО та місце влучання / Соцмережі

Окупанти заявили про різні версії події

Так званий самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади у Криму Сергій Аксьонов заявив, що звуки вибуху були наслідком збиття ракети. За його словами, ППО збила балістичну ракету, яка нібито була запущена з українського ОТРК "Грім-2".

Однак так званий радник голови Криму Олег Крючков підняв ставки. Він заявив, що насправді таких балістичних ракет над Кримом було дві. Ба більше, у своєму телеграм-каналі він заявив, що прізвища адміністраторів пабліків, які "продовжують викладати фото роботи ПВО та розганяти паніку" передали до правоохоронних органів.

Довідка. ОТРК "Грім" – це оперативно-тактичний ракетний комплекс, побудований на базі твердопаливної балістичної ракети, який розробило українське конструкторське бюро "Південне" у Дніпрі. Його дальність дії становить від 50 до 500 кілометрів, залежно від типу ракети. Сергій Аксьонов також додав, що руйнувань і постраждалих немає.

Місце нібито падіння ракет: відео

Варто зазначити, що українські військові інформації окупаційної влади тимчасово окупованого Криму не коментували.