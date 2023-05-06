Про гучні звуки очевидці почали повідомляти близько 8 ранку. У місцевих телеграм-каналах зазначають, що було чути два вибухи, після чого у небо почав здійматись дим, інформує 24 Канал.

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"В Красногвардійському районі Криму було чути гучні вибухи", – писали очевидці.

О 8:05 добрий гуркіт – Джанкой – Красногвардійськ. У Красногвардійському був дуже сильний хлопок. Красногвардійский район, дуже чітко чути 2 хлопки,

– додали інші користувачі.

Стандартно брешуть про ППО

Згодом окупанти повідомили, що гучні звуки – робота системи ППО. Так звана "влада" окупованого півострова повідомила, що жертв та постраждалих унаслідок вибухів – немає.

ППО спрацювала на півночі Криму, жертв і руйнувань немає,

– йдеться у повідомленні.

Також наразі запевнили, що й руйнувань немає. Втім, знаючи, як росіяни люблять курити не в тих місцях, це ще не факт.

Кримський міст закрили

Згодом стало відомо, що росіянам довелось закрити Кримський міст через сьогоднішню "бавовну". Своє рішення ніяк не пояснюють, очевидці кажуть, що усіх просто розвертають назад. Ба більше, переправа також не працює.

Кримський міст закритий. Кажуть, загроза атаки. Усіх розвертають назад. Переправа також не працює,

– повідомили очевидці.



Росіяни закрили Кримський міст 6 травня / Фото телеграм-канали

Так званий міністр транспорту окупованого Криму Микола Лукашенко повідомив, що це, мовляв, тимчасові технічні труднощі.

Рух Кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Просимо вибачення за тимчасові незручності,

– сказав колаборант.

Рух Кримським мостом призупинено: відео

У Криму частенько гучно