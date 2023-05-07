Відомо, що ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.
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Що відомо про постраждалих
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок прильоту постраждали 5 цивільних людей.
Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.
Цю інформацію також підтвердив і Глава ОП Андрій Єрмак.
Варто нагадати, що минулої доби окупанти обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську пошкоджень зазнали будівля магазину, авіаційний пам'ятник і кілька приватних житлових будинків, а у Дворічній – приватний будинок. Потерпілих унаслідок обстрілів на Харківщині 6 травня не було.
Росія вночі атакувала Україну: головне
- У ніч проти 7 травня жителі Одеси повідомляли про звуки вибухів. Однак голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що влучань на території міста та області не зафіксували. Ймовірно, вибухи свідчили про успішну роботу нашої ППО.
- Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що під час чергової атаки окупанти використовували стратегічну авіацію та спрямували по Півдню, зокрема, ракети типу Х-22. Вони не високоточні. Тож цілком ймовірно, що агресор намагався вивідати, де і які системи ППО готові працювати.
- За словами Гуменюк, є влучання в одне з промислових підприємств. Зруйновано цех, однак людських втрат немає. Також є влучання у поля на Херсонщині і на Миколаївщині.
- В Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі 7 травня окупанти били по Нікопольському району. Зокрема, застосували "Град" та важку артилерію. На жаль, від ворожих обстрілів загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали.
- Що відомо про нічну атаку – читайте у матеріалі 24 Каналу.