Влучання у підприємство може спричинити екологічну катастрофу у п'яти областях. Про це пишуть аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed.

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Аналітики закликають провести розслідування

Фахівці, посилаючись на геолокаційні кадри, припускають, що потужний вибух у Павлограді стався на Павлоградському хімічному заводі, а не в поїзді, завантаженому С-300. Аналітики опублікували супутникові знімки, які начебто це підтверджують.

Аналітики вважають, що ракетний удар спричинить катастрофу / Фото з твітеру GeoConfirmed

На сьогодні на полігоні зберігається понад 1,8 тисячі тонн простроченого твердого ракетного палива. Минуло 20 років з дня закінчення терміну, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у пості згадують статтю української служби BBC за січень 2020 року, у якій йшлося про те, що вибух на цьому заводі може призвести до екологічного лиха не лише на Дніпропетровщині, а й ще у чотирьох областях.

Відтак, аналітики закликають провести розслідування цього інциденту та наголошують, що росіяни, ймовірно, знали про можливі ризики і це може бути черговим воєнним злочином російської окупаційної армії.

Як відреагували в ОП

Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що коли мовиться про екологічну шкоду, яку росіяни завдають Україні, то країна-агресорка має усвідомити, що за все доведеться платити.

"Зараз вже рахунок пішов на кілька поколінь. Він загадковим чином не обнулиться, навпаки – примножиться. Платитимуть ще ненароджені майбутні покоління, і в них ніхто не питатиме хочуть вони цього, чи ні. Більше того, ці покоління матимуть серйозну проблему, бо в історію увійдуть нащадками російських терористів, які здійснювали геноцид українського народу", – зауважив Єрмак.

Він попередив, що росіяни не сховаються від відповідальності в жодній країні світу.

Чи реальна загроза

Варто додати, що виконавчий комітет міста закликав місцевих мешканців не розповсюджувати фейки та не панікувати. Наголошують, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.

Крім того, за даними Єдиного екологічного боту, станом на 2 травня рівень чистоти повітря у місті "добрий".

Чистота повітря в Павлограді / Скриншот

Важливо! Внаслідок атаки по Павлограду загинуло двоє людей. Також 40 людей зазнали поранень. Як зазначав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наймолодшій потерпілій дівчинці – 8 років.