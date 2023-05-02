Як зауважили укладачі свіжого звіту Інституту з вивчення війни, геолокаційні кадри з Павлограда демонструють, що окупанти поцілили у Павлоградський хімічний завод. Це стало причиною потужного вибуху. Особливої уваги заслуговують заяви російського міноборони.

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Як Росія виправдовує свої атаки

Так, 1 травня російське міноборони заявило, що ракетні удари були буцімто спрямовані на українські військово-промислові об'єкти. І що вони дозволили успішно зірвати виробництво ресурсів, які використовує наше військо.

Нещодавно міноборони Росії змінило свою риторику й активно описує ударні кампанії, ймовірно, намагаючись зобразити проактивний підхід до висхідної стурбованості в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу,

– кажуть в Інституті.

До слова, російські воєнкори також хизуються успіхами ракетних обстрілів. Мовляв, ракетам, випущеним зі стратегічної авіації, вдалося вразити українські системи ППО та транспортний вузол у Павлограді.

Зауважимо, що пізно ввечері, після атаки по Павлоградському хімзаводу, місцева влада звернулася до мешканців. Їх запевнили, що хімічна небезпека відсутня. Також закликали не панікувати та не поширювати фейки.

Реакція ОП на атаку по хімзаводу

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни поплатяться за екологічну шкоду, яку завдають Україні. Вони відповідатимуть і за мінування територій, і за удари по об'єктах, і за вбивства людей і викрадення дітей.

Зараз вже рахунок пішов на кілька поколінь. Він загадковим чином не обнулиться, навпаки – примножиться. Платитимуть ще ненароджені майбутні покоління і в них ніхто не питатиме хочуть вони цього, чи ні,

– підкреслив він.

За словами Андрія Єрмака, покоління росіян матимуть серйозні проблеми. Адже всі вони увійдуть в історію, як нащадки терористів, які здійснювали геноцид українців. І від цього не вдасться сховатися у жодній з країн світу.

Зауважимо, що внаслідок атаки по Павлограду загинуло двоє людей. Також 40 людей зазнали поранень. Як зазначав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наймолодшій потерпілій дівчинці – 8 років.

За його словами, у постраждалих забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Відомо також, що до реанімації доправили двох жінок 45 і 55 років.