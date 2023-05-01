Розповідаємо на 24 Каналі, що відомо про постраждалих внаслідок ракетного удару по Павлоградському району. Дізнайтеся, в якому вони стані та скільки серед потерпілих дітей.

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Постраждало 5 дітей

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ракетного удару по Павлоградському району постраждало вже 34 людини. Відповідну цифру він назвав о 10:42 1 травня. За словами високопосадовця, серед потерпілих – 5 дітей, наймолодшій з яких усього 8 років.

У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно,

– додав він.

Сергій Лисак також підкреслив, що "російські виродки" продовжують воювати з мирним населенням України.

Що відомо про атаку Павлоградського району

Про її наслідки розповів глава ОВА Сергій Лисак. За словами високопосадовця, військові Повітряного командування "Схід" збили впродовж ночі 7 крилатих ракет ворога. На жаль, не минулося без прильотів. Окупанти атакували Павлоградський район.

Сергій Лисак зазначив, що ворог пошкодив промислове підприємство у Павлограді. На місці спалахнула пожежа, але її рятувальники приборкали.

На місці спалахнула пожежа, але її рятувальники приборкали. Крім того, пошкоджень зазнали 19 багатоповерхівок і 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, а також 5 крамниць.

і 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, а також 5 крамниць. Руйнування зафіксували також у громадах району. Побиті майже 40 будинків у Вербківській і 2 – у Юр'ївській. Також пошкоджена школа у Межиріцькій громаді. Лисак зауважив, що на місцях прильотів працюють відповідні служби.

Ворог випустив 18 ракет

Зауважимо, що російські військові у ніч проти 1 травня атакували Україну 18 крилатими ракетами. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, випустили снаряди окупанти близько 02:30.

До атаки ворог залучив дев'ять Ту-95 у районі Оленєгорська у Мурманській області та два Ту-160 у районі Каспійського моря. Вони випустили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555. Силам ППО вдалося збити 15 з них.