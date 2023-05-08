Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, россияне не ставят своей целью продемонстрировать свой потенциал.
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У россиян одна цель – уничтожить Украину
Киричевский отметил, что захватчики используют все силы и средства для того, чтобы уничтожить украинский народ, инфраструктуру и потенциал Украины. Маловероятно, что целью врага является демонстрация потенциала.
Других вариантов здесь нет. Вряд ли россияне пытаются продемонстрировать своей внутренней публике, какие они сильные и тому подобное. Судя по всему, это не оказывает какого-то существенного влияния на россиян,
– считает он.
Эксперт Defence Express утверждает, что у россиян значительно меньший запас крылатых дозвуковых и сверхзвуковых ракет, чем до начала полномасштабного вторжения. Сейчас у них до 400 единиц дозвуковых ракет и ориентировочно до 100 единиц крылатых ракет Х-22.
"Они ничего не изменили и двигаются по тому же курсу, который они начали 24 февраля 2022 года. Всеми доступными силами и средствами уменьшать наш потенциал и уничтожать инфраструктуру Украины", – добавил Киричевский.
Киричевский о ракетных обстрелах Украины: смотрите видео
Россия ударила ракетами по Украине: последние новости
- В воскресенье, 7 мая, примерно в 10 часов россияне ударили по Балаклее в Харьковской области. Известно, что ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате прилета пострадали 5 гражданских людей.
- Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют повреждения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
- В ночь на 7 мая жители Одессы сообщали о звуках взрывов. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что во время очередной атаки оккупанты использовали стратегическую авиацию и направили по Югу, в частности, ракеты типа Х-22.
- По словам Гуменюк, есть попадание в одно из промышленных предприятий. Разрушен цех, однако человеческих потерь нет. Также есть попадание в поля по Херсонской и Николаевской областях.
- В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью 7 мая оккупанты били по Никопольскому району. В частности, применили "Град" и тяжелую артиллерию. К сожалению, от вражеских обстрелов погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали.