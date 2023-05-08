Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, россияне не ставят своей целью продемонстрировать свой потенциал.

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У россиян одна цель – уничтожить Украину

Киричевский отметил, что захватчики используют все силы и средства для того, чтобы уничтожить украинский народ, инфраструктуру и потенциал Украины. Маловероятно, что целью врага является демонстрация потенциала.

Других вариантов здесь нет. Вряд ли россияне пытаются продемонстрировать своей внутренней публике, какие они сильные и тому подобное. Судя по всему, это не оказывает какого-то существенного влияния на россиян,

– считает он.

Эксперт Defence Express утверждает, что у россиян значительно меньший запас крылатых дозвуковых и сверхзвуковых ракет, чем до начала полномасштабного вторжения. Сейчас у них до 400 единиц дозвуковых ракет и ориентировочно до 100 единиц крылатых ракет Х-22.

"Они ничего не изменили и двигаются по тому же курсу, который они начали 24 февраля 2022 года. Всеми доступными силами и средствами уменьшать наш потенциал и уничтожать инфраструктуру Украины", – добавил Киричевский.

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