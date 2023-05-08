Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь". На місці працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу.

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Наслідки ворожої атаки

Росія вдарила по Одещині ракетами Х-22, які запустила зі стратегічної авіації. Ворог влучив по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі.

Наслідки удару по Одещині / Фото ОК "Південь"

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук відзначив, що на місці працюють рятувальники, поліція та усі відповідні служби. Інформація про постраждалих унаслідок удару не надходила.