Про це повідомили в КМВА. Аеропорт розташований у Солом'янському районі столиці.

Зверніть увагу У Святошинському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника: є постраждалі

Наслідки падіння уламків

Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що на місці унаслідок падіння уламків не виникало пожеж, проте на місці працюють відповідні служби.

Варто відзначити, що напередодні мер столиці Віталій Кличко повідомив про 3 постраждалих у Солом'янському районі не уточнюючи що саме трапилося. Однак відомо, що 2 людей у лікарні. Чи це через падіння уламків на злітну смугу летовища – поки невідомо.